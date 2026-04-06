Usuário de drogas é preso após mostrar órgão genital para mulheres em Dourados

Três mulheres foram vítimas de assédio sexual na noite de domingo (5), no bairro Jardim Maracanã, em Dourados. O autor, um homem de 26 anos, foi preso após expor o órgão genital para as vítimas enquanto elas conversavam em frente a uma residência.

De acordo com o relato das mulheres, elas estavam sentadas na calçada, na Rua João Vicente Ferreira, conversando em frente à casa de uma delas, quando o suspeito, aparentemente sob efeito de drogas, se aproximou. Ao chegar perto do grupo, o homem abaixou o shorts que vestia e exibiu o órgão genital para as vítimas.

Após o ocorrido, a moradora da residência, de 28 anos, acionou a polícia e repassou as características do suspeito. Com base nas informações, a equipe policial realizou buscas na região e localizou o homem novamente em frente ao imóvel.

Segundo a polícia, o suspeito apresentava sinais visíveis de alteração pelo uso de drogas. Por representar risco para os policiais e para si próprio, ele foi detido e algemado.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Depac, onde foi apresentado sem lesões aparentes e permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

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