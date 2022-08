Viviane Orro vice de Marquinhos é a entrevistada nesta terça-feira

O grupo do jornal O Estado MS nesta terça-feira (16), às 15h30, entrevista a candidata a vice-governadora pelo PSD, Viviane Orro, candidata a vice-governadora de Marquinhos Trad (PSD). Será transmitida ao vivo através do O ESTADO PLAY, no youtube.

A entrevista faz parte da série que ouvirá as propostas dos vices-candidatos ao governo do Estado para esta eleição.

O objetivo do O ESTADO MS é de apresentar os candidatos que concorrerão ao pleito deste ano que participarão desta corrida iniciada hoje (16), e abrir espaço para alcancem seus eleitores divulgando suas propostas.

Viviane Orro

Nascida em Aquidauana, Viviane Orro, 45 anos é a presidente do PSD em Aquidauana, esposa do deputado estadual Felipe Orro (PSD), já foi primeira dama da cidade portal do Pantanal ,mas também concorreu em 2020 a eleição para se tornar prefeita de sua cidade Natal. Alcançou 20% dos votos da população.

Viviane defende as causas sociais por conhecer a vulnerabilidade do povo ribeirinho com a certeza de que poderá contribuir no mandato do candidato ao Governo do Estado Marquinhos Trad (PSD).

Confira a entrevista quando ela irá falar sobre as propostas e projetos que visam implementar. A entrevista de estúdio terá a duração de 30 minutos, através do O ESTADO PLAY.

Todas as entrevistas serão publicadas no portal do Jornal O Estado, no jornal impresso e ao vivo pela página do facebook.

