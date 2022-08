Chico Ortega, ex-vereador de Camapuã, morre após se envolver em acidente na BR-060

Um acidente ocorrido por volta das 17h desta segunda-feira (15) na BR-060, no KM 214 tirou a vida de Francisco Antônio Ortega, de 73, conhecido como Chico Ortega, ex-vereador de Camapuã. Ele viajava pela via com a esposa, quando foi atingido por um caminhão.

Chico Ortega trafegava sentido Camapuã, quando se deparou com um caminhão de pequeno porte que bruscamente saiu do acostamento e entrou na sua frente. Para evitar o choque, a vítima freou. Um outro caminhão que vinha atrás não conseguiu parar e bateu no carro do ex-vereador. Com o impacto, o GM Cruizer foi arremessado para fora da pista.

O motorista do caminhão que se chocou com o carro parou seu veículo e acionou o socorro, já o outro caminhão, que causou o acidente, seguiu em frente e não ajudou as vítimas.

Chico Ortega morreu no local, enquanto a esposa do ex-vereador foi encaminhada ao hospital de Camapuã em estado de choque. Ela não teve ferimentos graves.

A PRF foi acionada juntamente com a perícia para fazer o boletim de ocorrência e liberar o corpo. O caminhão que possivelmente causou o acidente foi identificado pelo motorista do outro caminhão. Ele informou a PRF que se trata de um veículo que recolhia cones de sinalização na rodovia e continha várias placas de sinalização na carroceria.

Segundo a PRF, se confirmadas as informações, o motorista do caminhão que fugiu poderá responder por omissão de socorro.

