Vítimas do acidente na BR-163 são identificadas

As vítimas envolvidas no acidente grave que ocorreu na manhã de ontem (2), na BR-163, entre São Gabriel do Oeste e Bandeirantes foram identificadas. Trata-se da mãe, Iracy Catarino de Sá, de 89 anos, o filho Ademar Benedito de Sá, de 70 anos e Aparecida Ramos de Sá, de 67 anos.

Os três estavam na Ford F-1000 envolvido no acidente com um caminhão basculante.

Conforme informações, as vítimas moravam em uma propriedade rural na região de Capim Branco, localizada entre o distrito de Congonhas, em Bandeirantes, e Camapuã.

O condutor do caminhão, de 32 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas e o caso registrado como prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia de Bandeirantes.