Pais aderem à pré-matrícula online da Rede Municipal de Ensino em Campo Grande

O período de pré-matrículas para a REME (Rede Municipal de Ensino) em Campo Grande está em andamento e, até o momento, tem registrado uma boa adesão dos pais e responsáveis. A Semed (Secretaria Municipal de Educação) disponibilizou o sistema online para facilitar o acesso ao processo, permitindo que as famílias solicitem vagas e escolham as unidades de ensino sem precisar se deslocar até as escolas.

De acordo com a Semed, o sistema de pré-matrículas foi desenvolvido em parceria com a Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) e tem se mostrado eficiente para dinamizar o processo e atender a demanda crescente da rede. A ferramenta permite que os responsáveis realizem a inscrição de forma prática, acessando o site oficial para confirmar os dados e pleitear vagas para o ano letivo de 2025.

Até agora, a adesão ao sistema online tem sido considerada satisfatória. Embora os números exatos ainda estejam sendo consolidados, a Secretaria afirma que o sistema está preparado para atender um grande volume de solicitações, garantindo a organização e a segurança do processo.

A pré-matrícula representa uma etapa fundamental para assegurar o planejamento das turmas e a oferta de vagas suficientes para atender a demanda da Rede Municipal de Ensino, que contempla escolas e EMEIs.

Prazo e orientações

Os pais ou responsáveis têm até o dia 16 de dezembro para realizar a rematrícula diretamente na secretaria da escola onde o aluno já estuda. Já os interessados em vagas nas EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) devem aguardar a publicação da primeira lista de designação, prevista para o dia 3 de dezembro, e efetivar a matrícula em até dois dias úteis após a divulgação.

Para novos alunos, o período de matrícula começa em 8 de janeiro de 2025. A Semed reforça a importância de respeitar os prazos para garantir a vaga e evitar que os alunos sejam colocados no fim da fila.

Com a modernização do processo e a adesão expressiva das famílias, a expectativa da Semed é continuar ampliando o acesso à educação de qualidade, facilitando a entrada de novos alunos e assegurando a permanência dos que já fazem parte da rede.

Roberta Martins