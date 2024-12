Turmas de teatro do Grupo Casa encerram o ano com apresentações no Teatro Dom Bosco

Com temáticas diversas, espetáculos contam com a participação de quatro turmas, abrangendo desde crianças até idosos

Venha prestigiar as turmas de teatro da escola do Grupo Casa em uma apresentação emocionante! As montagens das peças de teatro, estudadas ao longo do curso, prometem encantar o público com talento e dedicação.

No dia 8 de dezembro, as turmas de teatro do Grupo Casa apresentam as montagens dos espetáculos trabalhados ao longo do curso. A programação começa às 15h, com a turma Passarinho, no Teatro Dom Bosco, localizado na Avenida Mato Grosso, 225 Centro,seguida de outras apresentações das turmas do grupo.

Não perca a chance de vivenciar momentos inesquecíveis e apoiar o talento local. Os ingressos estão disponíveis e a sua presença fará toda a diferença. Prepare-se para uma noite de arte e emoção que ficará na memória!

Você pode adquirir um ingresso do horário escolhido ou comprar um passaporte que dá direito a escolher todos os espetáculos de todos os horários.

Confira a programação completa

* 15h – Grupo Casinha apresenta “Passarinho”, “Pedra do Poder” e “Véspera de Halloween”

* 17h – Turma Desafio em “Alice no País das Maravilhas”

* 19h – Turma Vivências II em “O Inferno São os Outros”

* 20h – Turma Vivências I em “O Beijo no Asfalto”, de Nelson Rodrigues

As peças foram escolhidas no “Jogo de Cena”, uma etapa do curso em que as turmas apresentaram cenas curtas de três peças, e a plateia votou nas suas preferidas.

Os ingressos custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia), com a opção do “Passaporte”, que garante acesso a toda a programação por R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 9 9290-6961.

Serviço

Os espetáculos aconteceram todos no Teatro Dom Bosco, conforma a programação, localizado na Avenida Mato Grosso, 225 Centro. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

Por Amanda Ferreira

