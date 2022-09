Vítima atropelada em terminal é medicada e passa por exames

A mulher de 42 anos que foi atropelada na manhã de hoje (3) por um ônibus da linha Tarumã no terminal Bandeirantes em Campo Grande, está em avaliação pelas equipes de Neurocirurgia e Ortopedia da Santa Casa.

A reportagem do portal O Estado Online entrou em contato com a assessoria do hospital para buscar informações sobre a condição de saúde da vítima. De acordo com a assessoria a paciente deu entrada no local às 7h56 e foi encaminhada para atendimento no pronto-socorro.

No momento ela estava consciente, confusa, respirava sem auxílio de aparelho e estava sendo medicada. Ainda de acordo com o hospital, a vítima passou por exames laboratoriais e de imagem. Agora as equipes de especialidades de Neurocirurgia e Ortopedia realizam avaliações do quadro clínico da mulher após o acidente.

Atropelamento – Mulher de 42 anos, foi atropelada por um carro do transporte coletivo. Segundo apurado pela reportagem, o ônibus da linha Tarumã terminal Bandeirantes estava em movimento e o condutor precisou frear bruscamente e alguns passageiros que estavam dentro do coletivo chegaram cair, mas ninguém se feriu.

Do lado de fora, segundo apurado, A mulher estava em outro ônibus da linha Santa Emília, terminal Bandeirantes e teria desembarcado e saiu correndo para tomar outro ônibus, quando se desequilibrou e caiu na pista de rolamento de uma das plataformas.

Testemunhas que presenciaram a situação disseram que não foi culpado motorista, pois ela teria entrado na frente do ônibus.

Ao verem a situação, os próprios passageiros acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que socorreu a mulher, que foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. Com sangramento no ouvido e suspeita de traumatismo craniano.

*Com informações Willian Leite