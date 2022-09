Domingo amanhece com queda na temperatura e máxima de 26ºC

A previsão para este domingo (4) é de queda nas temperaturas em todo o Estado. Com a chegada de uma frente fria, as máximas devem chegar a 26ºC na Capital.

De acordo com informações do CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o destaque para hoje é a queda das temperaturas, tanto máximas quanto mínimas devido ao avanço do ar frio associado a atuação da alta pressão atmosférica pós-frontal.

São esperadas temperaturas mínimas entre 8/10°C e máximas de 24°C nas regiões do cone-sul e sul-fronteira. Nas regiões do pantanal, norte e bolsão são esperadas mínimas entre 16/18°C e máximas de até 31°C. São esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25-45%.

Em Campo Grande, temperaturas mínimas de 16°C e máximas de 26°C. Os ventos sopram do quadrante sul.

Chuvas – Segundo o CEMTEC, são esperadas chuvas na região sul do estado de até 10 mm. Já entre os dias 06 a 07 de setembro há probabilidade de chuvas no estado com acumulados de chuva entre 10-40

mm, com destaque para a região centro-sul do estado.

E entre os dias 10 a 14 de setembro, há previsão para chuvas com acumulados de até 60 mm, principalmente para as regiões centro-sul e leste do estado.