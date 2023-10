Videomonitoramento flagra estupro de mulher desacordada nas mediações da Praça Ary Coelho

Na última sexta-feira (13) A equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pela as câmeras de videomonitoramento do Centro de Controle de Operações (GCCO) para atender uma ocorrência na Rua Quatorze de Julho, próximo ao Relógio Central, onde um homem foi flagrado pelas imagens, abusando de uma mulher desacordada.

O alarme foi acionado pelo GCCO quando os operadores notaram as filmagens do vídeo monitoramento da área central da cidade. Nas imagens, era possível observar um indivíduo abusando de uma senhora que, aparentemente, não tinha condições de se defender devido ao seu estado de sonolência e sinais de embriaguez.

Chegando ao local, os agentes da GCM encontraram a vítima, que ainda apresentava sinais de desorientação. A vítima informou às autoridades que faz uso de medicação controlada para o tratamento de AVC e depressão. O suspeito foi prontamente detido e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde aguarda as devidas providências legais.

As viaturas da GCM foram despachadas e o suspeito, identificado como Antônio Derivan de Araújo, negou as acusações ao ser abordado pela polícia. No entanto, a situação ficou mais alarmante quando a vítima foi acordada pelas autoridades. Segundo o relato, ela não tinha consciência dos acontecimentos, pois estava desacordada. Ela recordou apenas de ter ido dormir ao lado de seu marido. Ambos são originários do Rio Grande do Sul e estavam em situação de rua, viajando em direção ao Norte do país.

Diante da confirmação da vítima sobre sua vulnerabilidade naquela situação, a polícia deu voz de prisão ao individuo. A Viatura 82 foi acionada para conduzir o suspeito até a delegacia. O caso está sob investigação pelas autoridades competentes, e medidas legais apropriadas serão tomadas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: