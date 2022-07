VÍDEO: Zhou posta foto e tranquiliza fãs após acidente no GP da Grã-Bretanha

Na largada do GP da Grã-Bretanha deste domingo (3) um acidente grave marcou o início do GP. O piloto chinês Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, capotou e parou de cabeça para baixo depois da barreira de proteção.

Em sua conta nas redes sociais, Zhou postou uma foto e tranquilizou os fãs. Ele também agradeceu pelas mensagens que recebeu. Zhou ressaltou também importância do halo (utilizado de forma obrigatória desde 2018 na Fórmula 1 e que foi desenvolvido para ser fixado ao cockpit e proteger a cabeça do piloto).

“I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages!” – divulgou em sua postagem no Twitter.

Acidente – A prova teve quase 50 minutos de paralisação após o acidente e após 20 minutos do acidente, a Alfa Romeu divulgou um comunicado afirmando que o piloto estava bem e consciente.

O acidente acabou gerando bandeira vermelha durante a prova no circuito de Silverstone logo após Max Verstappen, Red Bull, ultrapassar o pole position de Carlos Sainz, da Ferrari.

Já a Alfa Romeo, de Zhou, capotou após toque da Mercedes de George Russell, ainda na primeira curva. Russel desceu do carro após a colisão e correu em direção do veículo de Zhou para ver o que tinha acontecido, situação que gerou momentos de tensão sobre o estado de saúde do piloto.