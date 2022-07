Animais taxidermizados são entregues pela PMA e UCDB ao Bioparque Pantanal

Uma onça-pintada, uma arara-canindé e um filhote de anta serão entregues amanhã (4), pela PMA (Polícia Militar Ambiental) e UCDB (Universidade Católica Dom bsoc) para o Bioparque Pantanal. Os animais foram taxidermizados (empalhados) durante um curso realizado em uma parceria entre a PMA e a UCDB, para alunos dos cursos de medicina veterinária e biologia e Policiais Militares Ambientais.

Os animais ficaram secando e amanhã (4) serão retirados arames e tábuas utilizados para a sustentação e manutenção da posição. O curso teve a orientação e instrução de três Policiais Militares Ambientais. A conservação da taxidermia pode durar centenas de anos e os animais permanecerão na posição em que foram empalhados por centenas de anos, até sua deterioração.

Curso – Durante as 40 horas do curso foram taxidermizados 11 animais, dentre eles: uma onça-pintada, um tamanduá-bandeira, um filhote de anta, um preá, uma jiboia, dois tucanos, uma arara-azul, uma arara-canindé, um coró-coró, também conhecido como curicaca-parda e um animal doméstico da espécie cachorro.

Além de compor acervo para Educação Ambiental no Bioparque Pantanal, os demais animais comporão museus de fauna itinerantes que são utilizados como atrativos para os trabalhos de Educação Ambiental da PMA.

Educação Ambiental – Na Educação Ambiental executada pela PMA, além do museu, há outras oficinas, que são utilizadas como atrativos para discussões de outros temas, como: oficina de reciclagem (em que se discute a questão dos resíduos sólidos), do ciclo da água (discutem-se recursos hídricos), a casinha da energia (maquete usada para se discutir sobre os tipos de produção de energias e seus impactos, bem como energias as renováveis e limpas), plantio de mudas nativas (discutem-se sobre desmatamento, assoreamento, importância da flora etc.).

Além disso, é apresentado o teatro de fantoches, com peças discutindo esses, e vários outros temas ambientais. A PMA trabalha atualmente em média 20 mil alunos por ano em escolas da Capital e interior.

