Tecnologia aproxima ou afasta as pessoas?

Em 2020 o uso de redes sociais no Brasil cresceu 40% e psicóloga explica o impacto nos relacionamentos virtuais

Por Bruna Marques – Jornal O Estado MS

Os relacionamentos virtuais estão presentes em nossa cultura desde o início da internet e, desde então, vêm aumentando e se desenvolvendo junto da própria tecnologia. Durante a pandemia e a necessidade do isolamento social, o uso de ferramentas tecnológicas para contatos sociais se tornou imprescindível, e por vezes o único contato possível.

Apenas em 2020, o uso das redes sociais no Brasil cresceu para 40%, segundo a Kantar, empresa especializada em pesquisas de mercado. Porém, em 2020 e 2021, registramos o recorde de divórcios no país, o que nos alerta também para os impactos negativos dessas ferramentas virtuais.

Ao mesmo tempo em que a tecnologia pode aproximar pessoas, também sentimos seus impactos negativos. Gestos como o toque, o olhar, a risada, o abraço deram espaço para telas, aplicativos, redes sociais e ausência. A chegada da tecnologia impactou diversas esferas de nossas vidas em especial as relações afetivas amorosas, que passaram por adaptações.

Mas, afinal, as novas tecnologias são vilãs ou ajudam nos relacionamentos? Para a mestre em Psicologia e docente da Estácio Beatriz Lobo, essas ferramentas de comunicação podem trazer pontos positivos e negativos para os relacionamentos.

“Nós temos de nos adaptar a essas novas formas de comunicação, de interação, que sim, de certa forma podem aproximar as pessoas, podem facilitar a comunicação e a interação social, mas, em contrapartida, também têm um impacto nos nossos relacionamentos no mundo presencial, no mundo off- -line”, afirma a psicóloga.

Beatriz comenta sobre o mundo virtual exigir processos complexos dos indivíduos para conseguirem conciliar as demandas on-line com as off-line, a busca de um equilíbrio que não é fácil encontrar. “A gente pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Porque, quando estamos focando nossa atenção nos aparelhos, deixamos de dar atenção a quem está ao nosso redor, então isso acaba impactando nas nossas relações presenciais. É sempre um equilíbrio, se por um lado a internet pode diminuir as distâncias, ela também pode distanciar”, explica.

De acordo com a docente, estudos comprovam que casais que já possuem uma interação positiva presencialmente tendem a seguir essa interação no ambiente digital. Ao passo que casais que já apresentam dificuldades no mundo presencial, nas plataformas digitais isso irá se refletir.

Outro fator importante, mencionado por Beatriz, é a falta de certas lacunas que deixam de ser preenchidas nessa comunicação on-line, como, por exemplo, a entonação da fala, o tempo de espera pela resposta, a expressão facial, entre outras, e com isso o indivíduo acaba criando expectativas e colocando suas próprias crenças sobre o outro, criando conflitos em suas relações.

A psicóloga aponta que quando se percebe o distanciamento de casais, na maior parte das vezes, o distanciamento já é algo da dinâmica do casal ou da família, de evitar contatos físicos, e a internet acaba servindo apenas como uma ferramenta de evitação, não sendo a culpada nem a causadora do fato.

Leia a edição impressa do Jornal o Estado MS e faça sua assinatura aqui

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.