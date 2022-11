Manga: a fruta da estação rica em vitaminas A e C

Rica em vitaminas A e C, alimento colabora com a imunidade e a saúde dos olhos, pele e cérebro

Ver um pé carregado de mangas é algo bem comum nesta época do ano. Além de fazer sombra, dá um fruto querido por muitos. Original da Ásia, a fruta se adaptou muito bem ao clima do Brasil. Apesar das variedades, todos os tipos possuem fibras, antioxidantes, vitaminas A e C. São fontes de minerais como cálcio, zinco, potássio, ferro e magnésio.

Considerada versátil, a manga tem sabor e aroma marcantes. Além de ser grande fonte de vitaminas, carotenoides e carboidratos. A fruta de clima tropical e fácil cultivo é encontrada em boa parte do ano, em todo o Brasil, em grande quantidade.

“Existe uma grande diversidade de espécies, com sabores e cores diferenciadas, favorecendo combinações para preparações doces ou salgados, frios ou quentes”, revela a coordenadora do Curso de Nutrição da Estácio Campo Grande, Lidiani Figueiredo Santana.

Segundo a docente, até hoje já foram catalogadas mais de 1,6 mil tipos de manga em todo o mundo. O país que mais se destaca nesse quesito é a Índia: só na terra do Taj Mahal estima-se que existam mais de mil tipos da fruta.

No Brasil, em contrapartida, é possível encontrar cerca de dez dessas variedades, com destaque para as mangas espada, palmer, tommy atkins e rosa.

Benefícios da fruta

Lidiani explica que, por possuir vitaminas A e C, a manga ajuda a fortalecer nosso sistema imunológico, atuando na prevenção contra doenças.

“A vitamina A contribui com a integridade da pele e das mucosas, impedindo a invasão de patógenos que podem causar problemas de saúde. Sua deficiência reduz a resistência a infecções, por exempl.”

Já a vitamina C evita o dano das células do corpo e aumenta a imunidade. Vale destacar que nosso organismo não produz a vitamina A ou C, mas precisamos delas para a defesa do organismo.

“Além disso essas vitaminas são antioxidantes e retardam o envelhecimento, pois a vitamina C está relacionada com a produção de colágeno e a vitamina A atua na produção e manutenção do tecido subcutâneo e renovação das células do corpo, auxiliando na elasticidade”, destaca.

Outro benefício da vitamina C presente na manga é sua relação com o tratamento de anemia, pois esse nutriente auxilia na absorção de ferro dos alimentos ingeridos. As fibras presentes na manga auxiliam o funcionamento intestinal e previnem contra prisão de ventre.

“De acordo com um estudo, quem consumiu cerca de 300 g da fruta (uma manga média) por dia teve menos sintomas de constipação crônica. A manga contém antioxidantes e fibras solúveis que contribuem para o bom funcionamento das artérias, equilibram a frequência cardíaca e os níveis de colesterol LDL, conhecido popularmente como colesterol ruim, do qual seu excesso pode entupir veias e artérias, elevando o risco de infarto.”

O fruto possui carotenoides, substâncias que dão a cor amarela, e são precursoras da vitamina A, que desempenha um papel importante para a visão, protegendo os olhos de doenças como catarata e diminuindo a dificuldade de visão noturna.

“A manga está na lista de alimentos que auxiliam no bom funcionamento do cérebro. Isso ocorre por conter em sua composição o ácido glutâmico (glutamina), um aminoácido importante para o órgão, aumentando a concentração e melhorando a memória”, conclui.

Alimento versátil

Além dos benefícios para a saúde, a manga é um alimento versátil e que pode ser incluído na dieta. Por isso ela pode ser consumida de várias maneiras: pura, em suco e como acompanhamento de saladas e refeições salgadas, como peixes. Para você aproveitar os benefícios da fruta e saborear um doce diferente, a nutricionista trouxe uma receita fácil de panna cotta de manga.

Preparar a base da sobremesa

*120 ml de creme de leite

*200 g de coalhada seca

*50 g de açúcar refinado

*2 e ½ folhas de gelatina

Para a calda do doce, os ingredientes são:

*300 g de manga

*50 ml de polpa de maracujá

*100 g de açúcar

Modo de preparo

Aqueça até levantar fervura o creme de leite junto com o açúcar, hidrate a gelatina em água fria e reserve. Misture a gelatina ao creme de leite aquecido e na sequência adicione a coalhada seca. Misture até ficar homogêneo. Coloque para gelar em forminhas individuais, em seguida corte a manga em pedaços e leve ao fogo com o açúcar. Cozinhe por aproximadamente cinco minutos.

Processe a calda com o auxílio de um mixer para que a mistura fique homogênea. Retorne ao fogo e adicione a polpa de maracujá para regular a acidez da calda. Retire do fogo e espere esfriar para aplicar sobre a panna cotta.

