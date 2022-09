Vídeo: Panucci é prata na Canoagem e busca patrocínio em MS

São seis anos de persistência e busca por um sonho. Hoje, ele é Prata no Brasileiro de Canoagem e trouxe para Mato Grosso do Sul uma medalha que retrata exatamente o que sua vida diz: persistência.

Jean Panucci, de 27 anos, conquistou a medalha de prata no último dia 28 de agosto durante o Campeonato Brasileiro de Canoagem que aconteceu na Bahia. Em seu primeiro campeonato Panucci estreiou com a conquista em segundo lugar no pódio, mas para o paratleta foi o primeiro de muitos que ainda virão.

Com apenas cinco meses de treinamento Panucci trouxe a prata para Mato Grosso do Sul e a reportagem do portal O Estado Online acompanhou um pouco do treinamento que o paratleta realiza todos os dias.

De acordo com ele, os treinos acontecem todos os dias começando na academia perto de sua casa, região norte de Campo Grande, e em seguida vai de ônibus até o lago do Parque das Nações Indígenas para aperfeiçoar sua técnica.

Início – Os treinos na modalidade, segundo Panucci, começaram em 2017 após sofrer um acidente de moto e perder a perna esquerda. Na época até conseguiu bons resultados mas não tinha patrocínio para se dedicar ao esporte. Deixou de lado o esporte para então buscar sustento com a área da informática.

Somente em março de 2022 é que ele retomou os treinos. E com apenas cinco meses ele disputou campeonato nacional e agora com o objetivo traçado. Não pretende mais sair do esporte.

Campeonato – Jean ganhou com uma diferença de poucos milésimos do primeiro colocado Patrick Pison. Foram 380 atletas na disputa.

Patrocínio – Panucci lembra também que para participar dos campeonatos precisou buscar ajuda de familiares e também focar o que recebia de seus serviços na área da informática para conseguir participar dos eventos. E agora ele está em busca de patrocinadores para continuar no esporte, e conta que seu objetivo é representar o Estado nas Olimpíadas de 2024.

Confira na reportagem a seguir como foi essa disputa na Bahia e os treinos que realiza para melhorar sua técnica e condicionamento físico. A reportagem é de Fernanda Yafusso e Amanda Gonzales, com imagems de Berlim Calderão e edição Wanderson Lara.