Projeto de Dagoberto para cooficializar idiomas indígenas é aprovado

Projeto de sua autoria foi aprovado na Câmara e encaminhado para aprovação no Senado

Aprovado na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 3074/19 de autoria do Deputado Dagoberto Nogueira (PSDB), que torna os idiomas indígenas como línguas cooficiais nos municípios que têm comunidades indígenas é de extrema importância para a valorização cultural.

O objetivo é ampliar a toda população indígena a garantia da utilização de suas línguas preservando as particularidades socioculturais de cada etnia, independente do português.

“Nós temos uma diversidade linguística e cultural desses povos, e proporcionar a eles essa possibilidade do ensino da língua patria as crianças indígenas que hoje em sua maioria só falam o portugues é de extrema importância”, diz o deputado.

Dagoberto destaca que a partir do momento da cooficialização da língua nativa, é possível preservar a cultura e diminuir o preconceito e aumentando a integração das crianças com os adultos que geralmente preferem falar a língua indígena materna.

“Essa possibilidade que nós estamos criando é para manter essa cultura as crianças indígenas. Cada dia que passa, mais eles estão distanciando da sua língua e cultura, então se tornando oficial, o PL cria a obrigação desses municípios poderem aplicar a língua nessas aldeias”, explica.

A diversidade linguística e cultural é uma riqueza que precisa ser melhor conhecida, documentada e preservada. Mato Grosso do Sul é o segundo com maior população indígena em todo o país.

Na fronteira com o Paraguai e Bolívia, a língua indígena que predomina é o Guarani. Já no centro do Estado, o que predomina é a língua Terena. “Nós temos outras línguas indígenas que devem ser preservadas”, reforça o deputado.

Conforme Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), temos 274 línguas indígenas faladas por indivíduos pertencentes a 305 etnias diferentes.