Campo Grande amanhece tomada por fumaça de incêndios da Bolívia, Paraguai e Amazônia neste domingo

Campo Grande amanheceu, neste domingo (1º), coberta por fumaça de incêndios vindos do Paraguai, Bolívia e Amazônia. O fenômenos acontece pela cidade estar na rota do “corredor da fumaça” com a mudança da direção dos ventos.

O fenômeno já estava previsto por meteorologistas, que orientam a população a evitar a fazer atividades físicas no dia de hoje, bem como utilizar umidificadores nos ambientes e, se possível, deixar a casa fechada. Em caso de exposição, utilizar máscaras faciais.

Ainda de acordo com a previsão, na quarta-feira (4), a cidade deve voltar a ser coberta pela fumaça, após os ventos mudarem novamente de direção. Neste domingo, a temperatura deve se manter alta e a umidade relativa do ar abaixo dos 20%. Não há previsão de chuva para o Estado nos próximos dias.

