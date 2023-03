Caminhoneiros consideram insuficiente redução no preço do diesel

Após o anúncio da Petrobras de uma nova redução no preço do diesel nas distribuidoras, os caminhoneiros afirmaram que economizarão. Porém, a queda ainda é insuficiente para aqueles que realizam viagens longas e precisa custear os pedágios. Em Campo Grande, o litro do diesel terá uma queda de pelo menos R$ 0,16 sobre o preço médio nas bombas e a medida começou a valer ontem (23).

A reportagem do jornal O Estado conversou com os profissionais para entender se a redução será vista como positiva para o setor. Para o caminhoneiro Itamar da Silva, 37, o preço do diesel e dos pedágios está muito elevado, então a redução ajudará nas viagens, que são mais distantes.

“Quanto mais o valor abaixar será bom para os profissionais. Nas minhas contas, economizarei de R$ 60 a R$ 70, por viagem. Isso é bom, pois, é um dinheiro que sobra para utilizar em outras coisas, como nos almoços e ajudar no próprio pagamento dos pedágios”, salienta Itamar.

O caminhoneiro, Luciano Pereira dos Santos, 32, que transporta soja, relata que a redução é boa para o mercado. Porém, está ciente de que o valor do diesel pode vir a aumentar, em breve. “Com essa queda, é possível analisar que vai sobrar um dinheiro no final do mês. Mas, só iria realmente fazer diferença para os profissionais se tivesse uma queda de até R$ 4”, pontuou.

Há 55 anos trabalhando como caminhoneiro, Adiar Ferreira de Andrade, 70, afirma que a redução fará uma grande diferença, mas ainda é insuficiente. “Com as minhas viagens longas, o valor está ótimo. No entanto, acredito que não vai diminuir mais que esse valor. E, com a volta de todos os tributos até o fim de ano, o preço do diesel pode passar de R$ 8. Vamos esperar o que vai acontecer, mas acredito que o preço aumentará”, destacou.

Para o Rogério Aparecido de Araújo, 39, a diferença nos preços vai representar mais ganhos para os profissionais. “Analisando os quilômetros rodados, a queda no preço é uma diferença no bolso do profissional. Vamos verificar como será daqui para frente. Um exemplo é que em 13 viagens com 212 litros, já é possível notar uma diferença enorme. É quase o salário do motorista”, explica.

Reflexo

De acordo com o diretor do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto, o mercado é livre tanto para as distribuidoras como para os postos de combustíveis.

“A redução anunciada é somente para o diesel e poderá impactar em retração de até R$ 0,16 por litro. Então, se o mercado assim entender, podemos ter preços tanto acima como para abaixo no valor. A concorrência, quando é saudável, sempre é boa para o setor”, explica Lazarotto.

Segundo o presidente do Sindicam-MS (Sindicato dos Caminhoneiros em Mato Grosso do Sul), Osni Belinati, ainda é muito cedo para fazer estimativas de redução. “Temos que esperar alguns dias para ver se a queda do diesel vai realmente chegar às bombas, pois, das últimas vezes, isso não aconteceu de forma significativa”. Osni ainda destaca que os preços estão fora do patamar, na Capital.

Petrobras

O anúncio da estatal foi feito no fim da manhã de anteontem (22), em que foi informada uma redução no preço do diesel A para as distribuidoras. De acordo com a Petrobras, o valor médio do litro passará de R$ 4,02 para R$ 3,84, representando uma queda de R$ 0,18.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.