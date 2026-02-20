Viatura do Samu é retirada da enxurrada na Costa e Silva e semáforos seguem inoperantes após temporal em Campo Grande

O temporal que atingiu Campo Grande no fim da tarde dessa quinta-feira (19) provocou alagamentos em diversas regiões da cidade, travou o trânsito e obrigou motoristas a fazerem retornos diante do grande volume de água acumulado nas vias.

Um dos pontos mais críticos foi a Avenida Costa e Silva, na Vila Olinda. No local, a enxurrada atravessou a pista como uma verdadeira cachoeira, chegando a ultrapassar o canteiro central e impedindo a passagem de veículos.

A situação também foi caótica na região da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), onde além do alagamento da via, semáforos deixaram de funcionar, causando congestionamento intenso. Ainda na área, o Lago do Amor transbordou com o volume de chuva.

Entre as ocorrências registradas durante o temporal, uma situação envolvendo uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chamou a atenção. De acordo com o registro policial, o veículo, que transportava uma vítima de AVC para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, ficou ilhado em frente a um supermercado atacadista na Avenida Costa e Silva.

Ainda conforme o boletim, a viatura foi retirada do alagamento com apoio da guarnição ABT-52, e a vítima foi remanejada para a URSA-02 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que deu continuidade ao atendimento e ao transporte hospitalar.

Outras regiões da Capital, como Centro, bairros Los Angeles e Cristo Redentor, além da Rua Spipe Calarge, também registraram pontos de alagamento e congestionamentos. Em alguns locais, casas e estabelecimentos comerciais foram invadidos pela água.

Além dos transtornos provocados pelos alagamentos, alguns semáforos na região da Avenida Costa e Silva, que pararam de funcionar devido à tempestade, continuam inoperantes na manhã desta sexta-feira (20). Agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) estão na região, auxiliando na organização do trânsito.

Imagens: reprodução/@campograndemilgral

Alerta de chuvas e orientações

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Mato Grosso do Sul está sob dois avisos meteorológicos: um de perigo para chuvas intensas e outro de perigo para tempestade, ambos válidos até as 23h59 desta quinta-feira. O alerta de tempestade abrange as regiões leste, sudoeste, pantaneira e centro-norte do Estado, enquanto o aviso de chuvas intensas se concentra no norte de MS.

A orientação é para que a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de tempestade, também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 190 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais