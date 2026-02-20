Funsat encaminha contratações para 1.294 vagas nesta sexta-feira (20)

A sexta-feira (20) apresenta na Funsat (Fundação Social do Trabalho) um total de 1.294 oportunidades de emprego. As ofertas foram anunciadas por 135 empresas de Campo Grande, que recrutam para 119 atividades diferentes. As chances de contratação estão disponíveis para trabalhadores cadastrados no sistema administrado pela Agência de Intermediação do órgão.

Entre as seleções do dia, destacam-se as vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias (15 postos), atendente de lanchonete (30 postos), auxiliar de cozinha (35 postos), auxiliar de padeiro (67 postos), estoquista (23 postos), operador de caixa (150 postos), além de 19 vagas para pedreiro.

Na captação inclusiva de mão de obra voltada a profissionais do público PCD (Pessoa com Deficiência), são ofertadas 92 vagas: auxiliar de confecção (80), vigilante (10), auxiliar de linha de produção (1) e empacotador à mão (1). As consultas podem ser realizadas no Guichê 1, no piso térreo da Fundação.

Sem exigência de experiência e com proposta de treinamento remunerado, há ainda 913 oportunidades, sendo 11 para trabalho temporário e com contratação urgente: dez vagas para garçom e uma para encarregado de obras. Nesse mesmo perfil, também estão disponíveis vagas para auxiliar de limpeza (102 postos), cozinheiro (2 postos), monitor de alunos (2 postos), operador de vendas em lojas (10 postos), repositor de mercadorias (49 postos), servente de pedreiro (9 postos) e vendedor interno (2 postos).

A Fundação pronta para o trabalhador

A Funsat atende em dois endereços: na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória (sede), e no Polo Moreninhas, localizado na Rua Anacá, 699. O atendimento tem início às 7h, estendendo-se até as 13h na unidade das Moreninhas e até as 16h na Agência de Empregos da sede.

Mais informações podem ser acompanhadas nas redes sociais do órgão, no Instagram (@funsat.cg) e no Facebook (Funsat Campo Grande MS).

Confira o painel completo desta sexta-feira, 20 de fevereiro. https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

