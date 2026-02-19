Temporal provoca alagamentos, trava o trânsito e causa transbordamento do Lago do Amor em Campo Grande

O temporal que atingiu Campo Grande no fim da tarde desta quinta-feira (19) causou alagamentos em diversas regiões da cidade, travou o trânsito e obrigou motoristas a fazerem retornos, diante do volume de água nas vias. Um dos pontos mais críticos foi a Avenida Costa e Silva, na Vila Olinda, onde a enxurrada atravessou a pista como uma verdadeira cachoeira, chegando a ultrapassar o canteiro central.

Na região da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), o cenário foi de congestionamento. Além do alagamento da via, semáforos deixaram de funcionar, agravando os transtornos aos condutores. Ainda na área, o Lago do Amor transbordou com o grande volume de chuva.

Sob forte precipitação, ruas do Centro também ficaram alagadas e motoristas se arriscaram para atravessar enxurradas. Um ponto crítico foi o cruzamento da Avenida Calógeras com a Avenida Fernando Corrêa da Costa, onde o nível da água subiu rapidamente. Bairros próximos, como Taveirópolis e Amambai, também registraram pontos de alagamento.

No Bairro Cristo Redentor, moradores da Rua Altair Saraiva Fernandes ficaram “ilhados” dentro de casa. Imagens mostram a via completamente tomada pela água, que chegou à porta das residências. Segundo relatos, a situação é recorrente sempre que ocorrem chuvas intensas, impedindo a saída dos moradores.

Já no Jardim Los Angeles, ruas voltaram a ficar inundadas durante o temporal. Um dos pontos mais afetados é a esquina das ruas Antônio Prado e José Peixoto. Vídeos enviados por moradores mostram um carro popular se arriscando em uma rua sem asfalto, enfrentando forte enxurrada.

O volume da chuva também provocou transtornos em um supermercado localizado na rua Spipe Calarge. O estabelecimento ficou alagado.

Imagens: reprodução/@campograndemilgral

Alerta de chuvas e orientações

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Mato Grosso do Sul está sob dois avisos: um de perigo para chuvas intensas e outro de perigo para tempestade, ambos válidos até as 23h59 desta quinta-feira. O alerta de tempestade abrange as regiões leste, sudoeste, pantanais e centro-norte do Estado, enquanto o aviso de chuvas intensas se concentra no norte de MS.

A orientação é para que a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de tempestade, também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 190 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

