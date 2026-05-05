Veterinária presa por vender “xampu de cavalo” consegue liberdade após pagar fiança de R$ 4,8 mil

A médica-veterinária presa por comercializar produto de uso animal como cosmético para humanos teve a liberdade concedida após decisão do Poder Judiciário, em Campo Grande. A audiência de custódia foi realizada na manhã desta terça-feira (5), no Fórum Heitor Medeiros.

A Justiça arbitrou fiança no valor de R$ 4,8 mil, equivalente a três salários mínimos, além de determinar prisão domiciliar, já que a investigada é mãe de uma criança. Após o pagamento, ela poderá responder ao processo em liberdade.

A prisão ocorreu na manhã de segunda-feira (4), durante ação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo), no bairro Núcleo Habitacional Universitárias.

O caso

A investigação teve início após denúncia encaminhada ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Durante fiscalização no estabelecimento, policiais encontraram funcionários manipulando xampu veterinário com a adição de suplemento injetável de uso animal.

Segundo apurado, cerca de 7 ml da substância eram misturados ao produto, que depois era lacrado e vendido pelas redes sociais, em plataformas como o Marketplace, como se fosse um tônico capilar para humanos.

No local, foram apreendidas 58 etiquetas de envio, indicando comercialização para diversos estados, além de nota fiscal de dois mil frascos de xampu e 250 unidades de medicamento veterinário.

A médica-veterinária chegou ao estabelecimento após a presença da polícia, optou por permanecer em silêncio durante a abordagem e foi presa em flagrante. Ela e dois funcionários foram encaminhados à delegacia.