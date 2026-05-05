Mulher é presa em fiscalização após tentar levar 50 kg maconha de Campo Grande até Goiânia

Na tarde desta segunda-feira (4), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) interceptou e apreendeu cerca de 50 kg de maconha durante fiscalização. A droga, saiu de Campo Grande, e foi apreendida nas proximidades de Trindade (GO). Para realizar o serviço, a condutora receberia R$ 2 mil.

A ação teve início após análise de risco indicar um VW/Gol suspeito de envolvimento com o transporte de drogas. Durante patrulhamento, a equipe localizou o veículo e realizou a abordagem, onde a condutora, de 41 anos, apresentou nervosismo e informações contraditórias sobre a viagem, afirmando que vinha de Campo Grande (MS) para trabalhar como motorista de aplicativo em Goiânia.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam forte odor de maconha vindo do interior do carro. No banco traseiro, foram encontradas duas malas e uma mochila contendo diversos tabletes da droga, totalizando cerca de 50 kg.

A mulher confessou que recebeu o entorpecente em Campo Grande (MS) e que faria a entrega em Trindade (GO), onde aguardaria contato. Pelo transporte, receberia R$ 2 mil.

Diante dos fatos, ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil em Trindade (GO), juntamente com o veículo e a droga apreendida.