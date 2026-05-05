Prefeitura publica R$ 37 milhões em contratos de pacote de asfalto; veja os bairros

A Prefeitura de Campo Grande deu início as burocracias referente ao pacote de pavimentação e drenagem que prevê investimento de cerca de R$ 540 milhões até 2028. Os primeiros contratos, que somam mais de R$ 37 milhões, foram publicados no Diário Oficial na edição desta terça-feira (5), dando início da execução das obras.

Os extratos detalham a divisão dos serviços por regiões da Capital, com intervenções previstas em áreas como Centro, Anhanduizinho, Imbirussu, Segredo, Lagoa, Bandeira e Prosa. Os valores por lote variam entre R$ 4 milhões a R$ 6,7 milhões.

Esses primeiros contratos fazem parte de um planejamento maior, dividido em três etapas. Só a fase inicial concentra R$ 143 milhões e deve atender bairros com histórico antigo de falta de infraestrutura, como Nova Lima, Ramez Tebet, Jardim Botafogo, Dom Antônio Barbosa, Guanandi II e São Conrado, entre outros.

O critério adotado pela prefeitura foi o tempo de espera, sendo assim, as regiões que aguardam asfalto há décadas, como o Guanandi, será um dos primeiros contemplados.

Antes disso, o município já havia firmado um contrato de R$ 102,2 milhões para obras em 18 bairros, consolidando o início do pacote. Diante disso, a expectativa é que, ao longo das três etapas, cerca de 600 km de asfalto sejam executados com recursos que envolvem prefeitura, governo do Estado e bancada federal.

Vale ressaltar que a previsão oficial é de que as obras comecem a partir do mês julho.

Veja a lista de bairros que serão beneficiados:

Investimento de R$ 100 milhões por emendas da bancada federal

Parcelamento Região Km Valor Jardim Los Angeles – 2ª Etapa Anhanduizinho 1,34 R$ 10.533.584,15 Vila Nogueira, Vila Aimoré e Vila Amapá Anhanduizinho 2,13 R$ 14.595.617,96 Jardim das Nações – 2ª Etapa Anhanduizinho 2,24 R$ 5.432.605,86 Guanandi II – 2ª Etapa Anhanduizinho 3,84 R$ 9.125.343,48 Cophavilla II e Batistão – 2ª Etapa Lagoa 6,83 R$ 16.044.376,80 Jardim Santa Emília e Residencial Aquarius I e II Lagoa 7,60 R$ 20.007.668,65 Jardim São Conrado Lagoa 3,10 R$ 7.629.877,95 Jardim Tijuca e Jardim Verdes Mares Lagoa 3,55 R$ 7.753.419,33 Residencial Flores, Parque Residencial União II, Residencial dos Girassóis e Residencial Oliveira Lagoa 3,35 R$ 8.877.505,82 TOTAL 33,97 R$ 100.000.000,00

Investimento de R$ 143 milhões com recursos do programa Avançar Cidades

Parcelamento Região Km Valor Vila Nossa Senhora Aparecida e Bosque da Saúde Segredo 5,3 R$ 18.001.038,84 Jardim Noroeste – Lote 3 Prosa 3,9 R$ 15.435.838,99 Jardim Mansur e Jardim Auxiliadora – Etapa B Bandeira 5,6 R$ 4.241.759,48 Jardim Itatiaia – Etapa C Bandeira 1,3 R$ 18.048.697,43 Jardim Los Angeles Anhanduizinho 2,9 R$ 6.684.843,49 Porto Galo e Parque Residencial Lisboa Anhanduizinho 3,4 R$ 9.454.973,01 Aero Rancho, Vila Nogueira e Vila Amapá Anhanduizinho 2,8 R$ 13.891.289,56 Guanandi II Anhanduizinho 3,6 R$ 8.511.956,69 Jardim Tarumã Lagoa 5,1 R$ 12.961.641,90 Coophavilla II e Batistão Lagoa 6 R$ 14.382.619,22 Jardim São Conrado Lagoa 3,5 R$ 10.851.576,48 Av. Conde de Boa Vista – Santa Emília Lagoa 1 R$ 10.800.122,16 TOTAL 44,4 R$ 143.266.357,25

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