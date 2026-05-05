Prefeitura publica R$ 37 milhões em contratos de pacote de asfalto; veja os bairros

A Prefeitura de Campo Grande deu início as burocracias referente ao pacote de pavimentação e drenagem que prevê investimento de cerca de R$ 540 milhões até 2028. Os primeiros contratos, que somam mais de R$ 37 milhões, foram publicados no Diário Oficial na edição desta terça-feira (5), dando início da execução das obras.
Os extratos detalham a divisão dos serviços por regiões da Capital, com intervenções previstas em áreas como Centro, Anhanduizinho, Imbirussu, Segredo, Lagoa, Bandeira e Prosa. Os valores por lote variam entre R$ 4 milhões a R$ 6,7 milhões.
Esses primeiros contratos fazem parte de um planejamento maior, dividido em três etapas. Só a fase inicial concentra R$ 143 milhões e deve atender bairros com histórico antigo de falta de infraestrutura, como Nova Lima, Ramez Tebet, Jardim Botafogo, Dom Antônio Barbosa, Guanandi II e São Conrado, entre outros.
O critério adotado pela prefeitura foi o tempo de espera, sendo assim, as regiões que aguardam asfalto há décadas, como o Guanandi, será um dos primeiros contemplados.
Antes disso, o município já havia firmado um contrato de R$ 102,2 milhões para obras em 18 bairros, consolidando o início do pacote. Diante disso, a expectativa é que, ao longo das três etapas, cerca de 600 km de asfalto sejam executados com recursos que envolvem prefeitura, governo do Estado e bancada federal.
Vale ressaltar que a previsão oficial é de que as obras comecem a partir do mês julho.
Veja a lista de bairros que serão beneficiados:
Investimento de R$ 100 milhões por emendas da bancada federal
|Parcelamento
|Região
|Km
|Valor
|Jardim Los Angeles – 2ª Etapa
|Anhanduizinho
|1,34
|R$ 10.533.584,15
|Vila Nogueira, Vila Aimoré e Vila Amapá
|Anhanduizinho
|2,13
|R$ 14.595.617,96
|Jardim das Nações – 2ª Etapa
|Anhanduizinho
|2,24
|R$ 5.432.605,86
|Guanandi II – 2ª Etapa
|Anhanduizinho
|3,84
|R$ 9.125.343,48
|Cophavilla II e Batistão – 2ª Etapa
|Lagoa
|6,83
|R$ 16.044.376,80
|Jardim Santa Emília e Residencial Aquarius I e II
|Lagoa
|7,60
|R$ 20.007.668,65
|Jardim São Conrado
|Lagoa
|3,10
|R$ 7.629.877,95
|Jardim Tijuca e Jardim Verdes Mares
|Lagoa
|3,55
|R$ 7.753.419,33
|Residencial Flores, Parque Residencial União II, Residencial dos Girassóis e Residencial Oliveira
|Lagoa
|3,35
|R$ 8.877.505,82
|TOTAL
|33,97
|R$ 100.000.000,00
Investimento de R$ 143 milhões com recursos do programa Avançar Cidades
|Parcelamento
|Região
|Km
|Valor
|Vila Nossa Senhora Aparecida e Bosque da Saúde
|Segredo
|5,3
|R$ 18.001.038,84
|Jardim Noroeste – Lote 3
|Prosa
|3,9
|R$ 15.435.838,99
|Jardim Mansur e Jardim Auxiliadora – Etapa B
|Bandeira
|5,6
|R$ 4.241.759,48
|Jardim Itatiaia – Etapa C
|Bandeira
|1,3
|R$ 18.048.697,43
|Jardim Los Angeles
|Anhanduizinho
|2,9
|R$ 6.684.843,49
|Porto Galo e Parque Residencial Lisboa
|Anhanduizinho
|3,4
|R$ 9.454.973,01
|Aero Rancho, Vila Nogueira e Vila Amapá
|Anhanduizinho
|2,8
|R$ 13.891.289,56
|Guanandi II
|Anhanduizinho
|3,6
|R$ 8.511.956,69
|Jardim Tarumã
|Lagoa
|5,1
|R$ 12.961.641,90
|Coophavilla II e Batistão
|Lagoa
|6
|R$ 14.382.619,22
|Jardim São Conrado
|Lagoa
|3,5
|R$ 10.851.576,48
|Av. Conde de Boa Vista – Santa Emília
|Lagoa
|1
|R$ 10.800.122,16
|TOTAL
|44,4
|R$ 143.266.357,25
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