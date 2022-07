Veículo cai dentro de córrego após condutor dormir ao volante

Dono de um hortifrutigranjeiro de Campo Grande ficou ferido após capotar o veículo, de modelo Fiat/ Strada em que conduzia pela Avenida Nely Martins. O automóvel acabou caindo dentro do córrego. O condutor, Eder Viana foi encaminhado para uma unidade de saúde após sentir dores nos ombros.

O acidente ocorreu por volta das 6h. O portal O Estado Online esteve no local e obteve informações de que o condutor estava em direção à Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa) para fazer compras e abastecer o seu hortifruti, quando dormiu ao volante. Na ação, o motorista perdeu a direção vindo a capotar o veículo após bater no meio fio. O carro foi arrastado por alguns metros caindo dentro do córrego.

Eder conseguiu sair sozinho pela janela do carro, onde conseguiu ajuda de populares que passavam pela região.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para resgate da vítima que reclamou de dores nos ombros e teve apenas escoriações leves. ( Informações da repórter Fernanda Marques)



