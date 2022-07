Operador de máquinas morre esmagado após trator cair da ponte

O operador de máquinas Crescêncio Ramires, de 43 anos, morreu prensado sob um trator no final da tarde desta terça-feira (19), no Assentamento Monjolinho, em Anastácio, cidade localizada na região do Pantanal.

A vítima conduzia o veículo em uma estrada rural. Ao passar pela Ponte do Desengano, Crescêncio perdeu o controle da direção e caiu com o trator da ponte de cerca de 3 metros de altura. Parte do corpo da vítima acabou sendo esmagada pelo trator que teve morte instantânea.

Pessoas que moravam próximo ao local chamaram a polícia, porém quando a equipe chegou ao local, o homem já estava morto, o que deu início os trabalhos da perícia da Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.