B3 tem programa de treinamento em tecnologia para mulheres

A B3 está com inscrições abertas para o <Dev>ª, programa gratuito de treinamento para mulheres em tecnologia. Com formação em linguagem de programação focada no mercado de trabalho, as 50 vagas disponíveis objetivam estimular a integração deste público no segmento. As alunas terão a possibilidade de serem contratadas pela B3.

Para participar do processo seletivo, são elegíveis mulheres (cis e trans) maiores de 18 anos, formadas no ensino médio, de todas as áreas de atuação e residentes de todo o Brasil. As inscrições vão até 2 de agosto e podem ser feitas pelo site: https://letscode.com.br/processos-seletivos/b3-deva.

A seleção será composta por quatro fases: teste de lógica; apresentação pessoal com vídeo de até três minutos; dinâmica em grupo; e coding tank, que são aulas remotas ao vivo de lógica da programação para avaliar as candidatas na prática.

Desenvolvido em parceria com a Let’s Code, edtech especializada em treinamentos em programação, o <Dev>ª permite que as candidatas escolham, durante a inscrição, uma das duas trilhas de desenvolvimento, sendo uma focada em DevOps e a outra em Java. São 25 vagas disponíveis para cada opção, com aulas ministradas de forma remota.

O começo das aulas está previsto para 14 de setembro. Após os seis meses de aulas, a B3 afirma que as alunas estarão capacitadas para ingressar no mercado de trabalho, com possibilidade de contratação na própria instituição.

“Esta é mais uma iniciativa da B3 pela promoção de diversidade de gênero dentro do mercado de tecnologia. Em março, a bolsa do Brasil lançou o Manas da Tech, com objetivo de capacitar e contratar 50 estagiárias na área para a companhia”, divulgou a B3, em nota.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.