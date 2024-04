Vai a júri jovem apontado como responsável pela morte da ex e amigo

Quase um ano depois da morte de Karolina Silva Pereira, 22, e do amigo dela, Luan Roberto de Oliveira, 24, o Tribunal do Júri de Campo Grande julga, nesta quarta-feira (24), Messias Cordeiro de Lima, 25, autor do crime e ex-namorado da jovem. O resultado só deve ser revelado no fim do dia.

Dois advogados fazem a defesa do suspeito, que assiste atentamente a todos os depoimentos, gravados pela Justiça.

As vítimas foram baleadas no fim de abril do ano passado, no Jardim Colibri. Karol, como era chamada pelos amigos, foi morta por Messias por ciúmes. Segundo as investigações, ele não aceitava o fim do relacionamento e, no dia 30 de abril de 2023, esperou a ex chegar do trabalho para cometer o crime.

Naquele dia, no entanto, Luan foi o escolhido para levar amiga até em casa. Assim que os dois chegaram ao endereço de Karol, os dois foram feridos a tiros. O rapaz morreu na hora. A jovem passou dias internada, mas não resistiu.