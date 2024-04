Mais de 6,5 mil casos de dengue são confirmados em MS neste ano

De acordo com dados do último boletim epidemiológico divulgado hoje(24) pela Secretaria de estado de saúde(SES), Mato Grosso do Sul já registrou 14.630 casos prováveis de Dengue, sendo 6.578 casos confirmados, em 2024. Segundo o documento, 15 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 12 estão em investigação.

As cidades com maiores incidência da doença nos últimos 14 dias são: Coronel Sapucaia, Juti, Laguna Carapã, Antônio João, Itaquiraí, Naviraí, Camapuã, Iguatemi, Vicentina, Ponta Porã e Figueirão.

Já em relação ao municípios com registros de óbitos, são: Maracaju, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Dourados, Laguna Carapã, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, Paranhos e Ponta Porã. Entre as vítimas, 6 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Vacinação

Cerca de 41.105 doses do imunizante já foram aplicadas na população-alvo para a vacinação. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 73.344 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Conforme recomendação do Ministério da Saúde, tendo em vista o prazo de validade dos imunizantes, essas doses poderão ser aplicadas em pessoas da faixa etária de 6 a 16 anos de idade.

Em caso de necessidade, esta estratégia poderá ser ampliada até o limite etário especificado na bula da vacina dengue, que compreende dos 4 aos 59 anos 11 meses e 29 dias de idade, conforme a disponibilidade de doses no município com vencimento em 30 de abril de 2024. A divulgação e atualização dos dados vacinação contra a dengue acontecerá quinzenalmente a partir deste boletim.

Chikungunya

Em relação à Chikungunya, o Estado já registrou 3.771 casos prováveis, sendo 391 confirmados. Não há óbitos registrados. Segundo dados do período compreendido entre a semana epidemiológica 15 e semana epidemiológica 16, Antônio João apresenta alta incidência da doença, seguido por Iguatemi e Vicentina.

Evite a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, procure a unidade de saúde do seu município.

