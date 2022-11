Vacinação da Pfizer Baby começa neste sábado na Capital

Começa hoje (12), a vacinação da Pfizer Baby, para crianças de 6 meses a 2 anos que possuam comorbidades. Ela será distribuída nas unidades de saúde da Capital, durante o dia assim como no feriado também.

Neste sábado apenas alguns postos estarão aplicando o imunizante na Capital. Dentre eles: Centro – UBS 26 de agosto, Bandeira – USF Moreninha, Anhanduizinho – UBS Dona Neta, Lagoa – UBS Caiçara e Imbirussu – UBS Silvia Regina.

A Sesau estima que, na Capital, sejam cerca de 32.161 crianças nesta faixa etária e que, deste total, entre 3% e 5% apresentem alguma das comorbidades elencadas como elegíveis para vacinação pelo Ministério da Saúde.

Ao todo, nesta primeira etapa da vacinação dos bebês, de mil a 1,5 mil crianças devem ser imunizadas.

As unidades de saúde referenciadas para a vacinação deste público ficarão abertas das 7h às 17h nos três dias de plantão, sem intervalos para almoço. Assim, pais e responsáveis por estas crianças poderão vaciná-los sem preocupações com horário de expediente de trabalho.

É importante relembrar que a vacinação da “Pfizer baby” só está liberada atualmente para as crianças que estão dentro da faixa etária, de seis meses a dois anos, 11 meses e 29 dias, e que apresentem comorbidade. É necessário que a população realize o cadastro dos bebês pelo site da Prefeitura de Campo Grande antes de se dirigirem para as unidades de saúde.

Até o momento, as comorbidades listadas para a aplicação da primeira dose da “Pfizer Baby” são: Diabetes miellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente; Hipertensão Arterial estágio 3; Hipertensão Arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; Insuficiência Cardíaca; Cor-pulmonare e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia Hipertensiva; Síndromes Coronarianas; Valvopatias; Miocardias e Pericadiopatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias Congênitas; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; Doenças Neurológicas Crônicas; Doença renal crônica; Imunocomprometidos; Hemoglobinopatias graves; Obesidade mórbida; Síndrome de Down; Cirrose Hepática.

“Reforçamos que é necessário que se faça o cadastro prévio de identificação e anexe o laudo da criança. Aqueles pais que não conseguirem fazer o cadastro, devem levar o laudo ao local de vacinação, e esse ficará retido”, complementa o secretário José Mauro Filho.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), as cinco unidades de saúde da Capital estarão abertas para vacinar a população em geral também na próxima segunda-feira (14) e terça-feira (15), feriado nacional.

