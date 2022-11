Preços de hortifrútis disparam e pesam no bolso do consumidor

Quilo da cebola custa quase R$ 12

Com significativa variação, produtos como cebola, batata, tomate e também a banana têm encarecido a cesta básica do campo-grandense. A exemplo do aumento está a cebola, com o quilo chegando a R$ 12. No mesmo ritmo segue o tomate, R$ 7,65, a batata, a R$ 7, e a banana, por R$ 13. Pesquisa realizada semanalmente pelo jornal O Estado traz preços de 28 produtos da cesta básica, comparando preços.

Em relação ao menor valor desses mesmos produtos, a cebola está sendo comercializada por R$ 5,99, o que gera um percentual de 98,50% de diferença entre um comércio e outro, com valor médio de R$ 8,78. A batata conta com variação de 75,19%, tendo o menor preço praticado no Assaí (R$ 3,99). O preço médio é de R$ 5,34.

Representando as frutas, o destaque é para a banana, que ficou como vilã, com variação de 120,37% entre os locais pesquisados. O maior preço (R$ 12,98) ficou com o Nunes e o mais baixo com o Assaí (R$ 5,89). Já a média de gasto para o consumidor é de R$ 8,79.

Mantimentos

O arroz de 5 kg (Tio Lautério) pode ser adquirido entre R$ 16,65 e R$ 18,49. Para ter o arroz na mesa, o desembolso será em média de R$ 17,62, com variação equilibrada (11,05%). Contudo, no supermercado Comper, o equivalente Guacira tem o custo de R$ 16,99. O feijão de 1 kg (Bem Te-Vi) pode ser encontrado com preços que vão de R$ 6,99 a R$ 7,79, variação de 17,21% e custo médio de R$ 6,95. Já no Atacadão, o Paquito, de 1 kg, fica por R$ 6,59.

O óleo de soja é outro componente que está sempre presente na despensa. Contando com desembolso médio de R$ 7,53, a embalagem de 900 ml (Concórdia) tem valores que vão de R$ 6,99 a R$ 7,79. Já a diferença encontrada tem percentual de 11,44%.

O bom e velho cafezinho se aproxima dos R$ 20. A embalagem de 500 gramas, da marca Três Corações, gerou custo médio de R$ 17,69. O menor preço pode ser encontrado no Atacadão (R$ 14,90), o mais caro no Comper (R$ 19,95).

Leite integral, de 1 litro, da marca Italac, mantém valores mais baixos nas últimas semanas, podendo ser adquirido por R$ 4,59, ao passo que o valor mais elevado é de R$ 5,89 (variação 23,32%). São necessários ao menos R$ 5,32 para comprar o produto. O pão de fôrma (Saborzito) é comercializado entre R$ 5,85 e R$ 9,99, o que desencadeou variação de 70,77%. O preço médio é de R$ 8,38.

Manter a proteína bovina como parte da dieta também não anda muito barato. O corte de coxão mole embalado a vácuo é comercializado entre R$ 32,90 e R$ 45,98 o quilo. A diferença encontrada na pesquisa é de 39,76%, ao passo que o gasto médio do campo-grandense será de R$ 38,41.

Produtos de higiene

Item integrante do kit limpeza, o sabão em barra é um dos principais produtos no momento da faxina. Apresentando elevação nos preços, o sabão em barra Ypê, com cinco unidades, chega próximo dos R$ 21. O sabão é comercializado no menor preço a R$ 11,90 (Atacadão), ao passo que o maior é de R$ 20,98 no Nunes (variação de 76,30%). A média de desembolso para o cliente é de R$ 15,36.

O papel higiênico, da marca Neve, com 12 rolos, mantém tendência de alta, registrando maior precificação no Pires (R$ 30,89) e a menor no Fort (R$ 16,90), variando 82,78%. Na aquisição do produto serão gastos em média R$ 24,19.

O sabonete Lux variou 15,44% nos comércios visitados, com preços entre R$ 2,29 e R$ 2,99. O gasto médio é de R$ 2,62.

