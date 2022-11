Simone Tebet discute com parlamentares os R$500 milhões para 2023 

A Simone Tebet, senadora e coordenadora da bancada se reuniu nesta última quarta-feira (09), em Brasília com os deputados federais do MS para decidir a destinação dos recursos ao projeto de lei orçamentária de 2023 referentes aos R$500 milhões que o Estado receberá no orçamento de 2023. As emendas devem ser apresentadas à Comissão Mista de Orçamento até essa próxima segunda-feira, 14 de novembro.

Ao todo são 15 emendas de bancada do MS no montante total de R$ 285 milhões de reais. Dessas, foram de destinação obrigatória valores para garantir a continuidade das obras da Sul-Fronteira, BR- 419, do Aeroporto de Dourados, do Anel Rodoviário de Três Lagoas, e investimentos para a área de segurança pública. Além delas, as universidades Estadual (UEMS), Federal (UFMS), Universidade da Grande Dourados e o Instituto Federal (IFMS) serão contemplados.

Ela ressaltou ainda que a reunião foi muito boa. “A bancada é sempre muito unida e a decisão foi tranquila. O fato de o governador ter eleito seu sucessor facilita. Então, Reinaldo falou em nome de Riedel e Riedel falou em nome de Reinaldo e ambos falaram em nome de Mato Grosso do Sul”, finalizou.

A única cidade a receber recursos da bancada será Campo Grande, com R$ 30 milhões.

Ao final da reunião, a senadora Simone Tebet comentou a importância do Mato Grosso do Sul para o Brasil. “Campo Grande e MS são estratégicos, temos grandes empreendimentos chegando, somos um canal de escoamento da produção com a Bioceânica. Então, nós somos importantes para o Brasil. O País vai saber retribuir por meio dos recursos necessários”.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.