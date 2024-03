Nesta quinta-feira, Capital terá início a campanha de vacinação contra a gripe

Começa nesta quinta-feira (21) a vacinação contra a gripe causada pelo vírus influenza. As doses estarão disponíveis em mais de 70 unidades básicas de saúde, inicialmente apenas para grupos prioritários.

A campanha nacional de imunização terá início em 25 de março, mas Campo Grande antecipou sua realização após receber o primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde, contendo cerca de 35.170 vacinas.

Com as doses recebidas, a expectativa é vacinar aproximadamente 200 mil pessoas da população campo-grandense até 31 de maio, data estabelecida para o término da campanha.

Embora os casos de influenza geralmente se apresentem de forma leve, quadros graves podem resultar em morte.

Confira quais são os grupos que podem se vacinar prioritariamente:

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

– Pessoas de 60 anos e mais;

– Gestantes;

– Puérperas;

– Indígenas vivendo fora ou dentro de terra indígena;

– Trabalhadores de saúde;

– Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos);

– Adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos);

– População privada de liberdade (18 anos e mais);

– Funcionário do sistema de privação de liberdade;

– Comorbidades;

– Professores;

– Pessoas em situação de rua;

– Membros de forças de segurança e salvamento;

– Caminhoneiros;

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso;

– Trabalhadores portuários.

As vacinas disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) é eficaz contra três tipos de cepas de vírus em combinação: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; A/Thailand/8/2022 (H3N2); e B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria), conforme instrução normativa da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária

