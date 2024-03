Sexta-feira começa com garoa e nevoeiro em Campo Grande

Com a chegada de uma frente fria a mato Grosso do Sul, a sexta-feira (22) em Campo Grande amanheceu encoberta por uma fina garoa e nevoeiro. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a previsão indica maior cobertura de nuvens e redução das temperaturas máximas devido a influência da frente fria pelo estado de Mato Grosso do Sul.

A previsão indica ainda que as temperaturas devem permanecer amenas ao longo do dia, com possibilidade de chuva de intensidade fraca a moderada, assim como chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em algumas regiões.

Ainda de acordo com o Cemtec, essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido a atuação da frente fria que favorece a formação de nuvens e chuvas no estado.

Em Campo Grande, os termômetros marcaram 21ºC de temperatura mínima e a máxima prevista é de 30ºC. A previsão para outras regiões do estado variam, com máximas de 29ºC em Coxim, 30ºC em Porto Murtinho, 31ºC em Corumbá e 32ºC em Aquidauana, na região pantaneira. No sul do estado, espera-se uma máxima de 29ºC em Ponta Porã e 31ºC em Dourados.

Para esta sexta-feira Paranaíba deve registrar máxima de 27ºC, Três Lagoas e Bonito, 28ºC, Água Clara, 30ºC e 31ºC em Maracaju e Naviraí, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina, e 32ºC em Ivinhema.

Com informações do Cemtec.

