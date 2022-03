“Vacina e bom senso”, destaca SES após “vai e vém” das máscaras e baixos índices de COVID em MS

Diante da redução nos indicadores da COVID-19 em Mato Grosso do Sul e após recente desobrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados – inclusive em Campo Grande –, servidora da SES (Secretaria de Estado de Saúde) destacou que “momento é de vacina e bom senso”.

“A pandemia não acabou. Quem declara a transição de pandemia para epidemia é a OMS [Organização Mundial de Saúde], que também observa o que está acontecendo no mundo”, pontuou Christinne Maymone, secretária adjunta da SES, em live sobre o boletim da COVID-19 em MS no dia de hoje (23).

“O que fazemos neste momento em que números mais baixos de casos, de hospitalizações e de óbitos podem ser observados? Continuemos nos preservando, com todas as medidas já conhecidas de prevenção. Afinal, a pandemia não acabou e ainda há a possibilidade de novas variantes”, disse.

Sendo assim, a secretária adjunta reforçou a necessidade das regras sanitárias – distanciamento, da higiene das mãos e do uso de máscaras – sempre que possível. Ainda, sugeriu quatro questionamentos: “qual o meu estado atual de saúde? Estou ou não vacinado? O lugar onde vou, estarei exposto ao risco? E como está a circulação viral e quais são as regras no município que estou?”, refletiu.