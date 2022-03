Comitê do Prosseguir libera uso de máscaras em ambientes fechados de MS

O Comitê do Programa de Saúde e Segurança na Economia (Prosseguir) presidido por Eduardo Riedel, e composto pelos secretários Geraldo Resende e Eduardo Rocha anunciaram a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados. “Depois de uma longa discussão, analisamos os dados técnicos e critérios e a partir de amanhã vai ser publicada essa liberação”, disse o presidente do Prosseguir, Eduardo Riedel.

A determinação do Governo do Estado deve ser publicada amanhã (10), no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul. De acordo com o médico e secretário de Saúde, Geraldo Resende, afirmou que “a decisão foi tomada diante do quadro da COVID -19, em Mato Grosso do Sul. O decréscimo substantivo nos últimos 15 dias no números de casos média/móvel tem decaído, número de internações tem decaído com muita velocidade e o número de óbitos está lastreado em conquistas que fizemos com vocês para tomar essa decisão”, declarou.

“Amanhã de manhã, a Secretaria de Governo publica o decreto liberando o uso de máscara e recomendando em casos necessários”, finalizou Eduardo Rocha.

Veja o vídeo da reunião: