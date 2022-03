Do MS para o Brasil: Jovem atleta de handebol vai para Seleção Brasileira

A atleta Campo-grandense Camille Sanches Bispo, de 18 anos, foi convocada para jogar na Seleção Brasileira Júnior de handebol feminino na disputa do Sul-Centro Americano Junior. A lateral esquerda que defende a equipe do Concórdia de Santa Catarina, já está em Buenos Aires, Argentina onde os jogos irão acontecer até o dia 26 de março.

Na última semana, Camille treinou com mais 22 atletas selecionadas para uma fase de treinamento realizada na cidade de São Bernardo, em São Paulo. Após os treinamentos, a atleta foi escolhida junto com outras 15 meninas para defender as cores verdes e amarelas na competição que vale vaga para o Mundial da categoria.

“Marcha no progresso, daquele jeito que eu sempre sonhei. É só o começo de tudo, e eu sou muito grata por isso que tá acontecendo na minha vida. Obrigada meu Deus por nunca me abandonar, e obrigada a todos que acreditaram em mim”, comemorou a atleta sul-mato-grossense nas redes sociais.

O primeiro desafio da seleção Brasileira foi ontem, contra a equipe do Uruguai, o placar foi de 36 a 17 para o Brasil. Todas as partidas serão transmitidas pelo canal do Youtube, Deportv da Argentina.