Usuários do SUS podem acompanhar consultas e exames de forma online

Foi lançado na manhã desta segunda-feira (29) um novo Portal online para usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) realizarem o acompanhamento de consultas e exames da rede pública de saúde de Campo Grande. De forma simples, o usuário deve acessar o Portal Minha Saúde, entrar no site e preencher o formulário para ter acesso.

O objetivo é oferecer mais transparência aos usuários, com a possibilidade de consultar o status da solicitação, confirmar ou cancelar uma consulta, dando a possibilidade de agendamento para outros pacientes.

Se houver alguma pendência em relação a solicitação de consultas, o usuário por meio do Portal Minha Saúde poderá fazer o monitoramento e, caso foi preciso, procurar a unidade de saúde mais próxima para tirar dúvidas. O serviço também disponibiliza um número de telefone para tirar dúvidas.

O Portal foi desenvolvido pelo setor de tecnologia da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), com apoio da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e da AGETEC (Agência Municipal da Tecnologia da Informação e Inovação). Acesse: http://minhasaude.campogrande.ms.gov.br, ou utilize o código QR.

Profissionais da saúde podem consultar protocolos online

Outra plataforma ligada a saúde da Capital é o Serviço de Unidade de Resposta Rápida, o URR, que tem o objetivo de consulta online de protocolos. O material para acesso na forma impressa deverá ser distribuído às unidades de saúde.

Por meio de código QR Code o profissional de saúde das unidades poderão acessar protocolos que objetivam a orientação da conduta técnica com base científica e comunicação eficiente, a detecção de um potencial evento de saúde pública, a padronização das etapas fundamentais e principalmente minimização da ocorrência de erros, desvios e variações em sua execução.

Na avaliação do secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, a ferramenta contribui na difusão das informações técnicas e na orientação dos profissionais.

“O profissional poderá consultar rapidamente estes protocolos e estabelecer a melhor conduta diante de um agravo e ou potencial evento de saúde pública, seguindo o que é padronizado minimizando assim os riscos de falhas de fluxo”, diz.

Esse tipo de ferramenta poderá ser também utilizada por outros setores, como a Urgência e Emergência.

Sobre a URR

A URR (Unidade de Resposta Rápida) foi criada em 2008 e reestruturada em 2020, e compõe um dos serviços subordinados ao CIEVS-CG ( Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Campo Grande) subordinado a SVS (Superintendência de Vigilância em Saúde) na Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).

O CIEVS-CG é responsável por criar, divulgar e manter meio de comunicação permanente (telefone, whatsapp, e-mail e links), para recebimento das notificações de emergências em saúde pública 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias do ano, provenientes do município de Campo Grande e notificar à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde em até 24 horas.

Durante a pandemia de Covid-19 exerceu papel fundamental na preparação e organização da resposta a esta emergência de importância internacional.

