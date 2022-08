Mãe encontra bebê de 3 meses morto em berço de cabeça para baixo

Um bebê de 3 meses foi encontrado morto de cabeça para baixo dentro de seu berço, na madrugada de hoje (29), no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande. De acordo com a polícia, o caso foi registrado como morte a esclarecer.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a mãe da bebê acordou por volta das 2h, para ver a filha. Ao caminhar para o quarto da filha, deparou com a bebê presa de ponta cabeça no berço. A informação é de que a criança caiu no vão do berço e do colchão.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde a mãe disse que não ouviu nenhum choro. Não havia sinais de ferimento na criança. O corpo da bebê foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para que seja determinada a causa da morte. Logo após a perícia, o caso deverá ser encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

