Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Petruchio explode em emoção. Catarina garante que vai criar o filho sozinha na França, mas cede ao marido e volta para a fazenda. Bianca se ressente ao ser obrigada a fazer todo o serviço caseiro. Joaquim pressiona Marcela para saber se ela está de conluio com Batista. Catarina pega um vaso para arremessar e Petruchio beija-a longamente. Marcela nega saber do processo, mas Bianca desmascara-a. Joaquim promete deixá-la sem um tostão. Cornélio exige que Dinorá penteie a gata Pompom. Bárbara reage ao saber que Fábio posou o dia inteiro para Lourdes.

A Favorita

Pepe garante a Silveirinha que não o estava seguindo. Silveirinha solta Pepe. Flora finge ter apanhado dos bandidos. Lara morre de pena de Flora e fica impressionada com sua coragem. Donatela descobre que Dodi foi solto e decide segui-lo. Copola percebe que Cassiano está desesperado com o sequestro de Lara e decide ir com ele até o rancho para tentar saber notícias. Iolanda fica furiosa ao saber que Copola foi até o rancho. Catarina diz a Cida que ela deveria levar mais a sério sua relação com Vanderlei, pois ele é solteiro e disponível.

Mar do Sertão

Candoca se desvencilha de Tertulinho e afirma a Zé Paulino que o ama. Coronel repreende Tertulinho na frente de Zé Paulino. Dodôca passa mal, e Candoca se preocupa com a mãe. Tertulinho assina uma promissória e pega dinheiro com Vespertino. O Coronel avisa a Zé Paulino que Tertulinho cuidará do cavalo a seu lado. Timbó faz queixa de Sabá para o Coronel. Xaviera procura Tertulinho na fazenda. Coronel Tertúlio confronta Sabá Bodó. Coronel Tertúlio e Sabá Bodó se enfrentam. Tertulinho dá dinheiro para Xaviera, e ela deixa a cidade.

Cara e Coragem

Rebeca e Moa são liberados, e o dublê revela as armações de Danilo. Rico e Lou conversam sobre o que houve entre eles. Ítalo avisa que fez uma cópia da fórmula e decide entregar para Jonathan e Martha. Regina e Leonardo se casam. Moa pede para dormir com Pat. Ítalo e Anita se divertem juntos. Andréa diz a Bob que não quer se envolver em um relacionamento. Martha convida Dagmar para morar na mansão da família. Regina e Leonardo descobrem que os compradores conseguiram a fórmula. Jéssica fala para Duarte contar a verdade para Andréa.

Pantanal

Alcides alerta Maria sobre Tenório. Zuleica aceita vender seu apartamento para ajudar o marido. José Leôncio não gosta da ideia de José Lucas seguir a carreira política. Zuleica se preocupa em como esconder a gravidez de Guta de Tenório. Guta discute com Renato. Roberto pergunta a Zuleica se ela ocupará o lugar de Bruaca. Zaquieu sente medo quando alguém surge no seu quarto sem avisar. Zaquieu tranquiliza Filó e Maria Bruaca. Irma admira José Lucas. Tadeu diz a Zefa que não tem intenção de se casar.

Poliana Moça

Raquel explica ao pai que André dormiu sozinho no sofá, enquanto ela e as outras meninas dormiam no andar de cima. Angustiado, Éric se recusa a entrar na escola. Pinóquio fala para Waldisney e Violeta que não aguenta mais ficar escondido e implora para que não seja amarrado ou desligado novamente. Poliana e Éric discutem, e ele se irrita quando os colegas falam sobre sua terapia. Pinóquio quase cai no lago durante a pesca e passa a considerar Waldisney seu grande amigo depois de ele tirar os cupins de sua perna.

