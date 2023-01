Unimed inaugura 10 leitos de UTI neonatal na Capital

Campo Grande ganha UTI (Unidade de terapia intensiva), pediátrica mista com 10 novos leitos que foram inaugurados nesta tarde (11), no Hospital Hospital da Unimed da Capital.

A novidade atenderá bebês, crianças e adolescentes com o que há de melhor em aparelhagem pediátrica que reforçará o atendimento atual.

O Diretor técnico Jean Carlos Alves comemorou a nova unidade pediátrica que traz aparelhos de última geração. “Toda infraestrutura está sendo colocada para beneficiar os associados e pessoas de empresas parceiras que usam a estrutura da Unimed. Desde a construção da Capital vinha sendo pensada toda esta estrutura, e hoje ela chega para ocupar um espaço que estava faltando no Estado. Os pais não precisarão ter outras preocupações a não ser focar na recuperação de seus filhos. A unidade atenderá bebês de 0 dias a jovens de 18 anos.” detalhou o diretor.

Jean Carlos também destacou a composição da equipe médica multiprofissional, formada por enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, odontólogos, psicólogos e técnicos em enfermagem, treinados para o alto grau de complexidade que o ambiente exige.

“Os profissionais atuantes são profissionais do Hospital que estarão de prontidão para os atendimentos e tudo para garantir aos neonatais e as crianças conforto e profissionalismo. A nova UTI conta com leitos de isolamentos, um lactários para as mães retirar o leito com conforto e o mínimo de risco de infecção.”, finalizou Jean sobre a ala inaugurada.

Com informações: Mariely Barros e fotos: Berlim Caldeiron.