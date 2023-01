Tempo contínua instável com possibilidade de tempestade em MS

A quinta-feira (12) contínua com o tempo instável em Mato Grosso do Sul. Conforme informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), estão previstas pancadas de chuva e trovoada isoladas em algumas regiões do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Imet) emitiu alerta amarelo (Perigo potencial) e laranja (perigo) em Mato Grosso do Sul, que indica aviso de tempestade.

Sobre o tempo instável, o Cemtec informou que as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de cavados, aliado a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno.

Em Campo Grande, a mínima hoje deve ser de e 22° e máxima de 28°C, com possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a qualquer momento. Já em Dourados, a mínima será de 20°C e a máxima pode chegar aos 30°C, com chuva prevista a qualquer hora do dia.

No município de Ponta Pora, a temperatura mínima será de 20°C e máxima de 28°C. Na região do Conesul, mínima será de 20°C e a máxima de 30°C. Subindo para o norte do Estado, entre Camapuã e Coxim, mínima será de 20°C e a máxima pode chegar aos 30°C

Os ventos atuam de norte/nordeste, com velocidades entre 40/60 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 60 km/h.

