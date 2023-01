Jovem desaparece após força da água em um Córrego da Capital

Três adolescente na tarde desta quarta-feira (11), na Capital quando tomavam banho no córrego localizado em uma propriedade particular aos fundo do bairro Moreninhas foram surpreendidos pela força da água e um deles foi arrastado, e está desaparecido até o momento.

Os adolescentes estavam tomando banho no local quando a força arrastou e eles se afogaram. Um se salvou se agarrando em uma prancha de plástico e o outro se agarrou em um tronco, quando conseguiram sair da água viram o jovem de 15 anos sendo submerso na água.

O Corpo de Bombeiros está no local fazendo a busca deste rapaz. Não se sabe a profundidade do córrego. “Segundo os outros garotos o menino tem 15 anos. Ainda não sabemos a profundidade deste local e estamos aguardando a chegada da equipe de mergulhadores”, contou o Tenente Luis Fernando Moura.

O nome do jovem ainda não foi identificado e o fato aconteceu por volta das 15h30. Os amigos contaram que haviam saído no começo da tarde para andar de bicicleta e no caminho tiveram a ideia de entrar no córrego.

Com informações de Mariely Barros.

Fotos: Marcos Maluf