SED abre inscrições para curso gratuito de Libras

A SED (Secretaria de Estado de Educação) abriu inscrições gratuitas para o curso de Libras Nível I, pela modalidade EAD (Educação à distância). Para Campo Grande elas podem ser feitas no dias 19 e 20 de fevereiro e aos municípios do interior do Estado nos dias 21 e 22. As aulas terão carga horária de 80 horas (não presencial), ofertado pelo CAS (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez).

As inscrições devem ser online pelo link: https://forms.gle/cev1QhfimP7JJC1E7. O curso é oferecido em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para candidatos acima de 15 anos. As vagas são limitadas e exclusivamente aos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, com prioridade para:

Professores da Rede Estadual de Ensino;

Professores da Rede Estadual de Ensino atuantes na Educação Especial;

Professores de outras Redes de Ensino;

Acadêmicos de licenciatura voltadas para Educação;

Familiares de estudantes surdos;

Profissionais da área da saúde;

Comunidade em geral.

Inscrições

Para realizar a inscrição, o candidato precisa ter uma conta Gmail (serviço gratuito de correio eletrônico da Google) ou edutec.sed.ms.gov.br (serviço de correio eletrônico da Google exclusivo para professores e estudantes da REE/MS), para envio dos vídeos da atividade prática. Todas as informações referentes ao curso serão enviadas pelo e-mail cadastrado.

Considerando que as vagas são limitadas, o inscrito no curso possui o prazo de 15 (quinze) dias para acessar o Ambiente virtual de Aprendizagem e iniciar a sua participação nas aulas/tarefas, caso contrário a vaga será disponibilizada para o candidato que estiver aguardando na lista de espera.

Leia mais: