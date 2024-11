Motorista tem mal súbito e bate em poste na Avenida Ceará

Na manhã de hoje (26), o motorista de um caminhão bateu em um poste localizado na Avenida Ceará, em Campo Grande após sofrer mal súbito.

Conforme informações, o homem ia fazer uma entrega de ração. Junto com ele também estava um passageiro que acabou pulando do veículo e quebrou a perna.

Com o impacto da batida, o poste foi arrancado do chão ficando preso pelos fios. A avenida entre as regiões do Antônio Maria Coelho e Manoel Inácio de Souza ficou isolada e os moradores, incluindo comércios, estão sem luz elétrica.

Não há previsão de quando a energia elétrica será reestabelecida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e os dois homens foram socorridos. Um amigo do motorista esteve no local e relatou que o homem tem problema de coração, o que pode ter causado o mal súbito.

