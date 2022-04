Atenção: TRE-MS troca locais de votação da 35ª e 36ª zonas eleitorais de Campo Grande

Com o intuito de proporcionar maior comodidade na hora do voto, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul promoveu alteração temporária no local de votação da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, localizada na Rua Marechal Rondon, 451, em Campo Grande. A medida vale apenas para as eleições de 2022.

Em razão de reforma da referida unidade escolar, as eleitoras e os eleitores da 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande votarão nas seções instaladas no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), na Rua Taquarí, 831, no Bairro Santo Antônio.

A partir de 2022

A 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande também alterou o local de votação da Funesp (Fundação Municipal de Esporte), localizado na Rua Dr. Paulo Machado, 663, Santa Fé.

Os eleitores desse local (seções 313 e 324) foram remanejados para o Colégio Cristão Aliançados, localizado na Rua Pedro Martins, 1001, Vila do Polonês. A mudança passará a funcionar a partir das eleições de 2022.

O Colégio Cristão Aliançados é um local novo de votação da 36ª Zona Eleitoral e está disponível para novos eleitores da região (Carandá Bosque, Vila do Polonês, Santa Fé e arredores) que se alistarem (emitirem o 1º título) e aos eleitores já cadastrados que efetuarem revisão eleitoral.

Esses eleitores deverão preencher e enviar o formulário de Pré-Atendimento Eleitoral (Título Net), disponível na página do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) na Internet e fazer novo Requerimento do Título Net no link.