Com cães farejadores, PRF encontra 35 kg de pasta base de cocaína em carga de mudança

No final da tarde de ontem (5) a PRF (Polícia Rodoviária Federal), com o apoio do GOC (Grupo de Operações com Cães), apreendeu 35 kg de pasta base de cocaína, que estavam escondidos em eletrodomésticos de uma carga de mudança em Terenos, município que fica a 23 quilômetros de Campo Grande.

O caminhão baú pertencia a uma transportadora de encomendas e foi abordado pelos agentes no km 385 da BR-262.