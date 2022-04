Em Três Lagoas, equipe do Samu realiza parto de emergência dentro de viatura

Na tarde de hoje (06), a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Três Lagoas realizou um parto de emergência dentro da viatura que trouxe ao mundo, a bebezinha Yasmim.

Por volta das 14h40, o samu recebeu a solicitação de emergência. Rapidamente, Ana Paula, 38 anos, foi acomodada na Unidade Móvel e juntamente ao marido Lucas Gabriel, estava sendo encaminhada ao Hospital Auxiliadora, porém, no trajeto a paciente teve contrações mais fortes.

Devido a situação os socorristas decidiram parar na base do Samu mais próxima que o hospital. O médico plantonista percebeu que a criança já estava para nascer e com apoio da equipe de enfermagem, conseguiu realizar com sucesso e tranquilidade o parto do quarto filho do casal.

O pai, Lucas Gabriel disse. “Senti confiança e acreditei no empenho da equipe. O atendimento foi maravilhoso. Agradeço a atenção com a minha esposa e minha filha.”

Após os primeiros cuidados pós-parto, mãe e filha foram encaminhadas ao Hospital Auxiliadora. Nesta ocorrência, participaram a técnica de enfermagem Laura Soares, condutor/socorrista Itamar Azevedo, enfermeira Karine e o médico Dr. Fernando Fidelis.