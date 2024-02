Tragédia na BR-267: Capotamento deixa um morto, condutor bêbado é preso em Maracaju

Uma noite que deveria ser de deslocamento tranquilo acabou em tragédia na BR-267, em Maracaju, a 159 km de Campo Grande. Um Volkswagen Voyage capotou violentamente por cerca de 130 metros na madrugada deste domingo (11), resultando na morte de um passageiro de 19 anos. O condutor, que estava sob influência de álcool, foi preso.

Segundo informações, os jovens seguiam no sentido Rio Brilhante a Maracaju quando o motorista perdeu o controle do veículo, invadindo a pista contrária e capotando várias vezes ao longo de 130 metros. O impacto foi tão severo que o carro só parou às margens da pista, com a lateral no chão.

Durante o capotamento, o passageiro de 19 anos foi arremessado a uma distância de aproximadamente oito metros e perdeu a vida instantaneamente. O condutor, mesmo em meio à tragédia, conseguiu sair sozinho do veículo e foi amparado por outros motoristas que passavam pelo local.

Submetido ao teste do bafômetro, foi constatado que o condutor estava dirigindo sob a influência de álcool, configurando crime de embriaguez ao volante. Apesar da gravidade do acidente, o rapaz não foi levado imediatamente à delegacia devido aos ferimentos leves que sofreu durante o capotamento. Ele permaneceu em observação no hospital de Maracaju.

