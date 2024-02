Mulher é atingida por tiros pelo ex-namorado e morre no hospital

Mayara Almodin Aram Florenciano, 29, morreu na madrugada deste domingo (11), atingida por três disparos de arma de fogo em Nioaque, a aproximadamente 144 quilômetros de Campo Grande. O autor seria o ex-namorado, que fugiu do local.

Segundo Jardim MS News, a vítima chegou ser socorrida e encaminhada para o hospital Aroldo Lima Couto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Mayara pegou carona para casa com um casal de amigos da festa de carnaval que ocorria na cidade. Ao chegar na residência da vítima, antes de descer do carro, um outro veículo encostou atrás do carro do casal de amigos, Mayara comentou que se tratava de seu ex-namorado.

Em seguida, o suspeito desceu do carro, foi até o veículo onde a vítima estava, abriu a porta do passageiro e disparou contra ela e evadiu-se do local tomando rumo ignorado. A perícia foi acionada, no veículo havia um projétil.

A vítima foi encaminhada ao hospital municipal (UPA) onde foi atendida pelo médico plantonista e constatado que a vítima sofreu três disparos e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. Há relatos que o ex-namorado da vítima já tinha realizado ameaças contra a mesma.

O corpo foi encaminhado para o IML (Instituo Médico Legal) de Jardim para exames de praxe, em seguida será liberado para os familiares.