Traficante Tião é capturado na Bolívia e transferido para Corumbá

Na última quinta-feira (15), as autoridades brasileiras comemoraram a prisão de um dos criminosos mais procurados no país e considerado um dos maiores narcotraficantes da América. Lourival Máximo da Fonseca, conhecido como “Tião”, foi capturado em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e entregue à polícia brasileira na noite de sexta(16), em uma operação que envolveu uma força-tarefa entre os dois países.

De acordo com o portal Diário Corumbaense, “Tião” mantinha uma oficina de refrigeração na Bolívia, utilizada para lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. O Ministério Público boliviano interditou o estabelecimento após a prisão do criminoso. O ministro do Governo, Eduardo Del Castilho, destacou a relevância da captura de “Tião” para o combate ao crime organizado.

“Estamos falando de um dos maiores pesos pesados do tráfico de drogas na região, uma pessoa que era procurada por transportar drogas de todo o nosso continente para países europeus”, afirmou o ministro.

Segundo as informações divulgadas, o traficante era proprietário de dois contêineres de drogas destinados à Bélgica. Um deles foi apreendido na Bolívia, contendo 8,7 toneladas de cocaína, e o outro no Peru, com 7,2 toneladas do mesmo entorpecente.

A transferência de “Tião” para o Brasil envolveu um forte esquema de segurança. O criminoso foi levado sob escolta policial até o aeroporto de Santa Cruz, de onde seguiu de helicóptero até Puerto Quijarro, na fronteira com Corumbá. Uma força-tarefa foi organizada na linha internacional entre os dois países, e Lourival foi entregue às autoridades brasileiras por volta das 19h30.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil destaca que “Tião” é considerado um dos principais traficantes da Rota Caipira, atuando no crime desde 1990. Além disso, ele é apontado como uma das lideranças do PCC (Primeiro Comando da Capital).

A captura de Lourival Máximo da Fonseca ocorreu após um confronto com a polícia boliviana, que investigava suspeitos de dois homicídios no Bairro San Ignacio Velasco. Além de “Tião”, outras seis pessoas foram presas, incluindo três bolivianos, dois brasileiros e um albanês, todos integrantes da mesma quadrilha envolvida no envio de cocaína para a Europa, segundo informações do jornal El Deber.

